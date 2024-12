Japonec je prespal že v več kot 500 domovih

Japonec Šuraf Išida je imel vsega dovolj. Pustil je službo, prodal svoje imetje in se z majhnim nahrbtnikom za najnujnejše reči odpravil na pot po domovini. Največji strošek potovanja, prenočitev, se je odločil reševati zelo inovativno: v kraju, kamor pride, se postavi na čim bolj prometno območje in drži tablo z napisom: »Prosim, sprejmite me na prenočišče nocoj!«

Postavi se na prometne točke in čaka, da ga bo nekdo vzel pod streho.

Zdi se komaj verjetno, a 33-letnik pravi, da prav vsak dan najde nekoga, ki ga je pripravljen vzeti pod streho. Večinoma gre za osamljene ljudi, ki se razveselijo druženja. V zadnjih petih letih je prespal v več kot 500 različnih domovih. Nekateri so ga sprejeli tudi za več noči in ga imajo za prijatelja, sam pa se, tako se zdi, na svoje gostitelje ne naveže preveč.

Večina gre mimo, a vedno se najde kdo, ki mu pomaga.

»Vznemirljivo je, kot da bi vrgel ribiško vrvico in čakal na ribo,« opisuje. Najbolj pa uživa v poslušanju zgodb gostiteljev, ki so, »kot bi vsako noč bral drug roman, nikoli dolgočasen«. Mnogi mu zaupajo tudi težave, vendar on nikoli ne pokaže sočutja in nikogar ne tolaži. Samo posluša in postavlja vprašanja. »Res uživam v poslušanju,« je povedal medijem in poudaril, da se nikomur ne čuti dolžnega. »Morda zveni arogantno, ampak želim se le malo zabavati.«

Išida je bil nekoč zelo sramežljiv in vase zaprt, vendar se je to spremenilo med študijem na Tajvanu. Takrat je postal obseden s potovanji. Po študiju se je zaposlil, da bi privarčeval za potovanje, odkar je pustil službo pri 28 letih, pa vandra po Japonski. Čeprav prihranki vztrajno kopnijo, se ne namerava vrniti na delo.