Pakistanka na glavi nosi nadzorno kamero, to je sprožilo plaz komentarjev (VIDEO)

S hčerami je križ, bi se verjetno pridušal marsikateri oče, nanje namreč v svetu preži več nevarnosti kot na moške potomce. Neki pakistanski oče pa je svojo hčerko poskušal obvarovati pred težavami na precej nenavaden način, na glavo ji je pritrdil nadzorno kamero. Tako je ubil dve muhi na en mah; po eni strani je ves čas vedel, kaj počne njegova princeska, in tako preprečil kakšne lumparije, po drugi pa je lahko v vsakem trenutku videl, ali je dekle varno, in bi ji, če bi bilo ogroženo, lahko prihitel na pomoč.

Plaz komentarjev

Filmček dekleta z bizarnim nadzornim sistemom je na spletu sprožil plaz komentarjev. Dekle s kamero na glavi razlaga, da nima nič proti opremi in da se je strinjala s tem, da jo bo nosila, o svojem očetu pa govori kot o svojem telesnem stražarju. Pravi tudi, da je bil povod za nenavadni naglavni okras nevarnost, saj so ženske v Karačiju, kjer živi, zelo ogrožene. Nekateri uporabniki družbenega omrežja X so opozorili, da ji kamera ob napadu ne bi kaj prida pomagala, drugi pa so mnenja, da morda že kamera na glavi odžene potencialne napadalce.

Vprašanje je, ali bi ji kamera v primeru težav kaj pomagala.

Takšno odločitev je oče sprejel, potem ko je julija starejši moški v Karačiju s sekiro do smrti potolkel svojo 20-letno vnukinjo, ker se je poročila z izbrancem svojega srca, ne pa po nareku družine. V Pakistanu številne ženske in pari, ki ne privolijo v dogovorjene poroke, postanejo žrtve varuhov tradicije in družinske časti.