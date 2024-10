Hčerka Elvisa Presleyja: »Duh očeta me je obiskoval še 25 let po njegovi smrti«

Lisa Marie Presley v novoizdani knjigi trdi, da jo je oče Elvis po smrti pogosto obiskoval. Knjigo je napisala pred lastno smrtjo, izšla pa je letos. Pevka, ki jo je preživela mati Priscilla Presley, je preminila januarja 2023.

Dejala je, da jo je kralj rokenrola obiskoval še 25 let po svoji smrti in prenehal šele po rojstvu sina Bena leta 1992.

»Po njegovi smrti sem dvakrat na leto sanjala o svojem očetu. Sanje so bile tako resnične, da sem jokala, ko sem se zbudila, ker sem imela občutek, da sem z njim, in nisem želela, da bi se to končalo. Tako zelo sem si prizadevala, da bi spet zaspala, da bi bila spet z njim,« je razkrila v knjigi. »V resnici ne verjamem, da so bile to sanje. Verjamem, da so bili to obiski. Vem, da se veliko ljudi ne bo strinjalo z mano in bo menilo, da je to nesmisel,« je iskreno zapisala.

»Morda imate tudi vi takšne sanje in jih odmislite ter rečete, da so to le sanje. To je v redu. Vendar verjamem, da nas lahko obiščejo ljudje iz preteklosti, ki jih imamo radi. In moj oče je to redno počel,« pravi.

Po smrti govorila tudi z Michaelom Jacksonom

Novo knjigo From Here to the Great Unknown je dokončala njena hčerka, igralka Riley Keough, in sicer na podlagi posnetkov, ki jih je njena mati posnela, preden je januarja lani umrla v 54. letu starosti.

Michael Jackson in Lisa Marie Presley sta bila poročena v devetdesetih. FOTO: Mark Cardwell Reuters

Riley je dodala svoja pričevanja, med drugim tudi to, da se je Lisa Marie po smrti Michaela Jacksona leta 2009, s katerim sta bila poročena med letoma 1994 in 1996, tudi z njim pogovarjala v sanjah. Povedala je: »Mama mi je povedala, da je z Michaelom komunicirala v sanjah še več mesecev po njegovi smrti.«

Verjela v pretekla življenja

Lisa Marie je verjela, da je živela številna pretekla življenja, med drugim je trdila, da je »reinkarnirana Marija Antoinetta«. »Že pri desetih letih sem govorila o preteklih življenjih - zdelo se mi je, da sem jih živela, da sem se jih nekoč lahko spomnila, vendar se jih ne spomnim več. Želela bi si, da bi se. Mislim, da smo ljudje živeli že prej, in zdi se mi, da so stvari, ki se jih spominjam, povezane s tem, kako sem umrla v nekem drugem življenju.«

»Spomnim se, da sem v mladosti ljudem pripovedovala, da sem bila na konju ali v kočiji v času, ko še ni bilo avtomobilov. Vedno so mislili, da sem nora, ko sem to povedala, vendar svojih otrok nisem vzgojila tako, da bi mislili, da so takšne stvari nore.« Medtem je Riley razkrila, da se je njena mama želela preseliti na Irsko, vendar se je zaradi duhov odločila za Anglijo.

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley in Lisina hči Riley Keough. FOTO: Shutterstock

Povedala je: »Moja mama se je zares želela preseliti na Irsko, vendar je za vsako nepremičnino, ki jo je našla, trdila, da v njej straši. Imela je zelo praktično in pragmatično povezavo z duhovi, preteklimi življenji in dušami. Nekega dne nas je nepremičninski posrednik odpeljal v zelo staro hišo nekje blizu mesta Cork. Še preden smo prišli do dnevne sobe, je moja mama rekla: 'Tu straši,' se obrnila in odšla naravnost ven. Kmalu se je namesto tega odločila za Anglijo.«