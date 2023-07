Gorilji samec skotil mladiča

Zaplet, ob katerem so oskrbniki in veterinarji v živalskem vrtu v Columbusu v ameriški zvezni državi Ohio ostali odprtih ust: med jutranjim hranjenjem so v gorilji ogradi opazili mladiča, v naročju pa ga je držal samec Sully in ga dojil. Kot se je izkazalo, je Sully, ki so ga v živalskem vrtu sprejeli leta 2019 z njegovo materjo, samica, oskrbniki pa so ves čas živeli v zmoti, da je moškega spola. Tako se jim niti sanjalo ni, da osemletna Sully pod srcem nosi naraščaj, in da je zmeda popolna, se jim zdaj še sanja ne, kdo je mladičkov očka!

Zahodne nižinske gorile so kritično ogrožena vrsta, v divjini v osrednji Afriki jih živi le še okoli 100.000. FOTO: Jim Young, Reuters

DNK bo razblinil dvome

Veterinarji v živalskem vrtu pojasnjujejo, da je gorilje samce in samice prva leta težko razločevati po spolu, saj organi niso izraziti, razlike v zunanjem videzu so malenkostne. Sully je bila povrhu vseskozi zdrava in ni nikoli potrebovala temeljitih pregledov, kot kaže, pa je tudi nosečnost in porod opravila brez najmanjših zapletov. Po njihovi oceni je zanosila lansko jesen, kandidati za očetovstvo pa so trije: 39-letni Mac, vodja tropa, v katerem živi Sully, desetletni Kamoli in šestletni JJ, čeprav je ta po oceni strokovnjakov premlad. Pristojni bodo vsekakor v kratkem razblinili vse dvome in očetovstvo potrdili z analizo DNK, naraščaja, ki je najbrž samica, pa so se nadvse razveselili, saj gre za pomemben uspeh v njihovih prizadevanjih za ohranjanje kritično ogrožene vrste. Primerkov zahodne nižinske gorile je divjini v osrednji Afriki le še okoli sto tisoč, Sullyjev mladič, ki še nima imena, pa je že 34. gorilji, ki se je skotil v živalskem vrtu v Columbusu. Prav tam je sicer daljnega leta 1956 na svet pokukal prvi gorilji mladič v ujetništvu.

Mati, ki po porodu že nabira moči in se počuti odlično, in (najverjetneje) hči zdaj uživata v zasebnosti svoje varne notranje ograde, čez nekaj dni pa se bosta že ponosno predstavili radovednim obiskovalcem, so še sporočili iz živalskega vrta.