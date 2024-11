Dihanje v New Delhiju je kot kajenje cigaret

V indijski prestolnici New Delhi, ki se duši v smogu, zaradi katerega so oblasti zaprle večino šol, je v teh dneh onesnaženost zraka dosegla nov skrb vzbujajoč mejnik. Koncentracija mikrodelcev PM 2,5 v zraku, ki so za zdravje najbolj škodljivi, je namreč za kar več kot 60-krat presegla mejno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

1,67 MILIJONA prezgodnjih smrti je bilo 2019.

V nekaterih delih mesta je po podatkih podjetja za meritve kakovosti zraka IQAir znašala 907 mikrogramov na kubični meter zraka. Vlada je otrokom, starejšim in osebam z boleznimi dihal svetovala, naj ostanejo v zaprtih prostorih. V skladu z načrtom stopnjevanega odziva je omejila promet, ustavila gradbene dejavnosti in pozvala podjetja, naj spodbujajo zaposlene k delu od doma.

Aktivnosti na prostem so odsvetovali, a mnogih to ne ustavi.

A mnogi si ne morejo privoščiti zračnih filtrov ali preprečiti prehajanja onesnaženega zraka v svoja domovanja. Izkušnjo vdihavanja dušečega in gostega smoga na ulicah opisujejo kot kajenje cigaret, medtem ko starejši ljudje poročajo o težavah z dihanjem.

Mesto s 30 milijoni prebivalcev se vsako zimo sooča z onesnaženjem, ki ga povzročajo industrijski in avtomobilski izpusti, ogrevanje ter sezonski sežigi kmetijstva v kombinaciji z mrazom in šibkimi vetrovi.

Nevarno mesto

Strupeni pokrov se je v teh dneh razširil iz New Delhija in zajel velik del severne Indije. Obiskovalci Tadž Mahala v Agri so družbena omrežja preplavili s fotografijami znamenitega mavzoleja iz belega marmorja, zavitega v smog. Hudo onesnaženje naj bi trajalo vsaj šest dni. New Delhi zaradi onesnaženega zraka velja za eno najbolj nezdravih mest na svetu.

Iz Indije prihajajo apokaliptični prizori. Foto: Money Sharma/Afp

Glede na študijo, ki jo je objavila strokovna revija The Lancet, je v letu 2019 onesnaženi zrak v Indiji povzročil 1,67 milijona prezgodnjih smrti.