Bi pojedli takšne sendviče? Nadeva imajo trikrat toliko kot kruha

Legenda pravi, da je sendvič, dva kosa kruha, med katerima so naložene različne slastne dobrote, izumil Britanec John Montagu, četrti sandwiški grof. Znani kvartopirec naj bi prvi sendvič naročil, da bi potešil lakoto kar za igralno mizo in mu ne bi bilo treba prekiniti igre. Zadeva se je takoj prijela, enako malico kot grof je namreč naročil tudi eden od soigralcev.

Sendvič je danes priljubljen po vsem svetu, v Veliki Britaniji pa ima prav posebno mesto v srcih ljubiteljev slastne hrane. Ne preseneča, torej, da je na tamkajšnjem nedavnem tekmovanju za najboljšo restavracijo zmagala restavracija s sendviči.

Prejel nagrado uber eats

Sandwich Sandwich je prejemnik letošnje nagrade uber eats, prejel je tudi 100.000 funtov nagrade. Sendvičarna je prehitela na tisoče restavracij z najrazličnejšimi domačimi in tujimi kuhinjami.

V obliki sendviča pripravljajo celo torto.

»Proces je bil zelo razburljiv od začetka do konca in neverjetno je bilo tekmovati z drugimi finalisti. Iskrene čestitke naši ekipi doma v Bristolu, naši družini in seveda Uber Eats za podporo, ki nas je izbrala. Ta naložba bo uresničila naše ambicije, da bi družinsko podjetje še raslo,« je navdušen lastnik Josh Kleiner.

Skupna lastnost je sočnost

Na meniju restavracije, ki je očarala strokovno komisijo, so seveda posebej izpostavljeni sendviči, ki jih je mogoče naročati tako za zajtrk kot za kosilo. Gostje si lahko privoščijo sendvič z imenom ves dan zajtrk s slanino, klobaso, majonezo, kečapom in rjavo omako, sendvič s klobaso ali sendvič s špansko tortiljo.

Skupna lastnost vseh je njihova sočnost, ki jo zagotavljajo z veliko nadeva – tega je približno trikrat toliko kot kruha. Čeprav ponujajo tudi druge jedi in običajna kosila, so sendviči zvezdniki njihove ponudbe. Celo priljubljeno skutno torto ponujajo v različici, ki spominja na sendvič.