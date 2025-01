Bi dali za pa plišastega zajčka skoraj 3000 evrov? Britanke je obnorel ...

Na tiktoku se je razširilo postavljanje s plišastimi igračami, ki je med prebivalkami Velike Britanije že tako popularno znamko igrač Jellycats naredilo še bolj priljubljeno.

Splet so preplavili videoposnetki oboževalk, ki najdejo, odpirajo ali pestujejo raznovrstne različice pliškov te znamke. Ti so sicer na voljo v mnogo oblikah, od nebesnih teles in pojavov do živali in različnih vrst hrane.

Medvedek Lady Di na dražbah dosega šestmestne številke. FOTO: Jellycat

Za igrače znamke, ustanovljene leta 1999, so pripravljene odšteti tudi več sto evrov, sploh če gre za redke zbirateljske kose. Redki velikanski sladoled, s katerim se na videoposnetku hvali ena od ustvarjalk videovsebin, je denimo stal 490 funtov (okoli 590 evrov). »Včasih je vse, kar potrebuješ, velikanska igrača Jellycat,« je zapisala druga uporabnica tiktoka, ki se je posnela med plesom z ljubkim srebrnim zajcem, vrednim 225 funtov (271 evrov).

Kosi iz omejenih kolekcij

V zadnjih dveh letih je njihova priljubljenost med milenijci in generacijo Z narasla, prihodki podjetja so se v le nekaj mesecih povečali za 37 odstotkov na 200 milijonov funtov. Njihovo tržno vrednost so okrepile tudi zvezdniške stranke, kot sta princesa Charlotte in Kylie Jenner.

Kosi iz omejenih kolekcij so takoj razprodani, srečni lastniki pa lahko pričakujejo, da bo vrednost njihovih nakupov še rasla. Posebna izdaja priljubljenega zajčka Bashful Bunny, ki je prava dragocenost za zbiratelje, na spletu ponujajo za 2350 funtov (2835 evrov), šestmestne številke pa dosega legendarni vijolični medvedek, pod katerega se je podpisala pokojna princesa Diana.

Nekateri jih kupujejo samo zato, da jih potem prodajo po napihnjenih cenah v spletnih trgovinah, da so tovrstne naložbe smiselne, pa je potrdil tudi strokovnjak za igrače in igre Peter Jenkinson v intervjuju za The Sun.