Magdalena ima najraje pozitivne zgodbe

Križanke, sudoku in pozitivne zgodbe, to je tisto, kar v Slovenskih novicah najbolj pritegne Magdaleno Bogovič s Sremiča nad Krškim. »Prav pozitivnih zgodb je premalo, a kaj ko je v naši družbi vse več kriminala in nesreč, tako da tudi v časopisu ne morete mimo tega,« je razmišljala sogovornica, ki se je na Slovenske novice naročila takoj, ko so začele izhajati: »Dobili smo reklamni izvod in časopis mi je bil takoj všeč, zato smo se naročili. In lahko rečem, da bi danes težko brez Novic. Te pa vedno začnem prebirati od zadaj.«



Tudi priloge so ji všeč, najbolj Ona, prav tako Vikend, Delo in dom, Super 50, pa Okusi, naročeno ima tudi Suzy. Prav tako z veseljem sledi nasvetom v drugi polovici časopisa, na primer zdravstvenim ter zapisom o urejanju vrta in rož. Prav slednje, torej nasveti, kako urejati vrt, ji pridejo še kako prav. Pri tem pokaže na vrt pred hišo, ki je zaradi lege na tej gorici nad Krškim, ki je znana tudi kot vinska, cel dan obsijan s soncem. Magdalenin vrt je že skoraj povsem urejen, prvo seme že posajeno in pokrito s kopreno. »Krompir in čebulček sem posadila pa solato posejala. Mi je pa pri urejanju pomagala vnukinja,« pove in se ozre na svoje rože. »Rože so moja ljubezen. Pa tudi starejše ljudi imam rada. Saj je še kako res, da na mladih svet stoji, a pri življenjskih izkušnjah ne moremo spregledati modrosti starejših. Ravno danes smo se prvič po nekaj mesecih znova srečali člani skupine za samopomoč, srečanje je bilo res čudovito, toliko smo si imeli za povedati,« je bila navdušena Posavka in pohvalila zdaj že upokojeno direktorico krškega Centra za socialno delo Marjano Sečen, ki skupino vodi več kot dve desetletji.



Ena prvih stvari, ki jih Magdalena naredi vsako jutro, je branje časopisa. Pri zajtrku si eno uro vedno vzame za Novice, potem pa jo že kliče delo v gospodinjstvu in okoli hiše. Svoje zahtevajo še muce, kuža, kokoši, zajci in vrt, zadovoljna pa je tudi, ker lahko po svojih močeh pomaga sinovoma in vnukom. Tako je njeno življenje pestro, le časa ni nikoli dovolj.

