Spoštovana Zvezdana! Sem gospod v letih, 54 jih imam, a že celo desetletje opažam, kako zelo me ne zanima več seks z ženo. Sva približno enako stara, je še kar dobro ohranjena, zadnje čase se posveča karieri in prijateljicam. Bila je dobra mama, živahna v postelji. Jaz že vse življenje delam kot vol in sem družini prispeval veliko na finančnem področju. Imeli so in imajo vse. Zase sem si kdaj pa kdaj vzel kakšen moški vikend, službena potovanja, skrbel sem zase s športom. Kdaj pa kdaj sem tudi skočil čez plot, kdo pa ni. Vedno ista ženska v postelji je pravi dolgčas. Priznam, žena se je trudi...