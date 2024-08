Zvezdanina modrost: Verjemi v življenje, v moč upanja, kreiraj stvarnost, ki si jo želiš (Suzy)

Pozdrav! Tako sem na tleh, da komaj pišem. Sem zrela ženska, osamljena, brez otrok. Imam brata z veliko družino in mamo, ki me vse življenje maltretira in s katero se ne da ničesar dogovoriti. Ker mama odhaja v dom starejših občanov, prodajamo njene nepremičnine. V eni izmed njih živim tudi jaz in vse kaže, da se bom morala izseliti iz nje, ker bi brat in mama tudi to prodala. Poskušam vse, da bi se dogovorili, da lahko ostanem, da plačujem najemnino, da poskušam dobiti kredit za odkup bratove polovice, a mama ni za to. Vse hoče prodati in imeti zase, nama bo dala, kolikor bo hotela. V tej ...