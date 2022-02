Spoštovana Zvezdana! Že leto dni živim v veliki stiski. Slabo vest imam, zato lažem vsem okoli sebe. Zaljubila sem se v poročenega moškega, njegovi otroci so v najbolj občutljivih letih. Tudi sama sem poročena, a je moj zakon mrtev že 10 let in živiva ločeno, hkrati pa se uradno nisva ločila. Najina otroka mislita, da živimo ločeno zaradi moževega dela v tujini. To je že prva laž, ki jo gojim vsa ta leta. Blefiramo skupne počitnice in velike praznike. Mož pride, prinese darila, skupaj greva v spalnico, na postelji se obrneva vsaksebi in med nama je led. Sploh se nisva tako dogovorila, kar sam...