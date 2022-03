Spoštovana Zvezdana! Sem mama dveh otrok, stara sta 8 in 11 let. Z možem se ne razumeva, cele dneve dela, jaz skrbim za otroke, dom, stare starše in seveda hodim tudi v službo. Sem hodila, ker sem zdaj na čakanju. Covid nas je vse stisnil v kot, lani se mi je skoraj zmešalo, ko sta bila otroka doma. Spremenila sem se v gospodinjsko pomočnico, učiteljico, terapevtko … Stari starši so bili panični, da smo bili zaprti kot muhe pod steklenim kozarcem. Z denarjem smo bolj na tanko, zato pa mož dela, kolikor more, in je ves čas slabe volje. Odločila sem se, da se ne bom cepila, tudi otrok ne...