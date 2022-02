Draga Zvezdana! Mojemu bratu, ki ga imam neskončno rada, se je zgodila ločitev. Že dolgo smo vedeli, da lahko pride do tega. Moj veliki brat je hud ženskar, in če bi morala jaz živeti z njim, bi se mi zmešalo. Imel je lepo družino, zdaj že odrasli hčerki in pametno ženo. Njo sploh občudujem, delavna, mila, dobra oseba je, pred kratkim je zbolela za hudo boleznijo, za diagnozo je izvedela med ločitvijo, moj brat pa ni niti trznil. Tudi bratovo novo žensko čakajo izzivi, tudi ona se bo po verjetnostnem računu nekega dne ubadala z 'novo' žensko, ki bo tvojemu bratu verjela, da je njegova prva i...