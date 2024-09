Zvezdana Mlakar: Zdaj še stara ne bom smela biti?! (Suzy)

Navdušeni smo, da Zvezdana Mlakar ni prekinila tradicije in je spet objavila fotografijo z morja, ob kateri smo se lahko prepričali, kako je videti naravna ženska pri 64 letih. Letos je bila sicer malce bolj stroga, saj je prepovedala uporabo posnetka v medijih, ker ne želi, da bi ga zlorabljali za senzacionalistične naslove. Hitro se namreč izgubi bistvo oziroma sporočilnost njenega namena – da se pokaže prav takšna, kot je, brez filtrov in trikov tehnologije. Le z dobro svetlobo, pravim zornim kotom, držo in zadovoljstvom do življenja.

»Ko spustim roke, bi se hitro našel kakšen obroček nagubane kože, preširok pas in še kaj,« se nasmehne, zatem pa prizna, da postane nervozna in ji je neprijetno, ko ji prijateljice govorijo, da se je mičkeno le treba popraviti. »Samo majhen filter, malo tega in onega … Neeeeee, ne želim se podrejati vsem tem trendom, kaj, zdaj še stara ne bom smela biti,« se pomenljivo vpraša. »Razumem, da se lepotičimo za na oder, snemanja in verjetno nobena ženska ne bi objavila slike, na kateri bi se sama sebi zdela grda. Nikoli pa se nisem in se ne bom trudila biti všečna na zunaj. Ne želim lagati sebi in drugim. Nisem odvisna od svojega videza, starejše igralke bomo vedno imele delo. Mnogo mojih kolegic je v zrelih letih videti vrhunsko, ker skrbijo zase,« še doda in nas v svojem značilnem slogu spodbudi: »Imejmo se rade takšne, kot smo. Morje je eliksir, veselje je zdravilo. Če bi mi videli v srce, mogoče ne bi bila tako prešerna,« je brutalno iskrena.

Za konec izpostavi: »Za trebušček se moram kar truditi, imam diastazo rektusov kot posledico treh carskih rezov. A mi pomaga genialna Alja Malis, za kar sem ji neizmerno hvaležna.« Vse to deli z nami, da nas potolaži, da noben rezultat ne pride sam po sebi.