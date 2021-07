Znana Slovenca sta se na skrivaj poročila

Čudovite poročne fotografije so nastale v rastlinjaku v ljubljanskem Tivoliju. FOTO: Instagram

Po desetih letih razmerja sta se skrivaj poročila igralca, sicer članica Mestnega gledališča ljubljanskega in hči znanega slovenskega igralca, in, nekdanji voditelj oddaje Male sive celice. Novice o tem, da sta si pred kratkim obljubila večno zvestobo, nista obešala na veliki zvon, je pa Lena k svojemu priimku na družabnih omrežjih dodala še Nikov priimek Škrlec.Par, ki bi se moral poročiti že lansko poletje, a jima je načrte prekrižal virus, je v tivolskem rastlinjaku posnel romantične fotografije, Lena pa je dober teden po poroki na kratko strnila vtise. »Presrečna sem, da imam Nika za moža. Presrečna sva, da imava v življenju ljudi, ki so ta dan delili z nama. Vedno sem mislila, da je to samo floskula, ampak to je bil res eden lepših dni v mojem življenju.«