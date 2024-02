Z zvezdniško zasedbo posnel album za otroke (Suzy)

Ustvarjalni duh mladega štajerskega glasbenika Kristijana Crnice, ki ustvarja pod umetniškim imenom Kikifly, ne pozna meja. Potem ko je pred nekaj dnevi izdal težko pričakovano balado Bela, je v zadnjem letu dni zavzeto delal še na enem veličastnem projektu, in sicer je ustvarjal album otroških pesmi, ki jim lahko prisluhnejo tudi odrasli.

V času svojega poučevanja na zasebni osnovni šoli je namreč z otroki pri pouku umetnosti ustvaril več kot 50 otroških pesmi, izbor najboljših pa je dobil tudi orkestrsko formo in glasove mnogih znanih slovenskih glasbenikov, med njimi so Alenka Godec, Nuška Drašček, Regina, Bepop Ladies, Tinkara Kovač, Vili Resnik in Gregor Štrasbergar - Štras.

V nekaterih skladbah je poleg orkestra slišati še otroški pevski zbor, v drugih pa svoj prepoznavni vokal doda kar sam avtor glasbenega projekta. Kikifly je svoj težko pričakovani album na zadnji januarski dan predstavil na ekskluzivnem dogodku, na spletnih platformah pa bo dostopen sredi februarja.