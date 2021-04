Vstopam v novo obdobje

Anikino mešanje glasbenih stilov je njen prepoznavni znak in pravi, da se nikakor ne bi odrekla pop ustvarjanju.

»Ne delam velikih načrtov, le sprejemam življenjske izzive.«

Primorska pevkase več kot odlično počuti v glasbenih vodah. Od nekdaj je ustvarjala in prepevala žanrsko raznolike skladbe – poznamo jo tako po večnih pop uspešnicah, brezčasnih popevkah, zanimivih glasbenih duetih, plesnih pop skladbah, izletih v r'n'b, posnela je tudi album za otroke. Njena glasbena kariera je pravzaprav izredno večplastna – in ravno to je njena odlika. Te dni predstavlja novo skladbo z naslovom Če najdeva se kdaj, prvo od tistih, ki bodo našle pot na njen novi album, ki je šele začel nastajati. Anika ga bo javnosti predstavila prihodnje leto, ko bo zaznamovala okroglih 30 let svoje ustvarjalne poti, ob tem pa ponosno pove, da tudi tokrat sodeluje s svojo staro novo ekipo, na čelu katere je njen dobri prijatelj»Ob nastajanju albuma se počutim čudovito, saj je ustvarjanje glasbe nekaj najlepšega, kar v življenju počnem. Počutim se, kot da vstopam v novo in sveže življenjsko obdobje. Z ekipo, s katero ustvarjam, pa ne bi mogla biti bolj zadovoljna, saj tukaj ne gre zgolj za delo, temveč tudi veliko veselje,« je zadovoljna ustvarjalka, ki nam je še zaupala, da se novega albuma veseli kot otrok.»Zadnje čase so bolj pravilo skladbe, ne pa albumi, in ta album je resnično zgodba, neko moje novo obdobje, ki, kot kaže, je zame in še bo zelo lepo,« je skrivnostna. Anika ob tem doda, da tudi ona kot številni glasbeni kolegi prestaja težke čase, saj ji zadnje leto zagotovo ni prizaneslo. »Zato je prav, da ne sedim križem rok, temveč ustvarjam in čakam na lepše čase, ko bom lahko svoje nove skladbe tudi v živo predstavila poslušalcem in poslušalkam. Upam, da že to poletje,« je optimistična.Pravi, da v prihodnjih mesecih zagotovo ne bo manjkalo presenečenj, ki jih pripravlja občinstvu, ko pa se ozre na svoja tri desetletja kariere, prav ničesar ne obžaluje. »Vedno gledam le naprej in moja pot je, kakršna je. Je moja! Vesela sem, da sem vztrajna, da na glasbo gledam kot na svojo stalno spremljevalko, in ne delam velikih načrtov, temveč samo sprejemam življenjske izzive,« je iskrena.