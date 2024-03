Vražja lisička je srečala Abrahama: še danes je neverjetno mladostna in polna energije (Suzy)

Slovenci se nostalgično spominjamo zlatih časov naše smučarije, ko so vražje lisičke Alenka Dovžan, Katja Koren, Špela Pretnar in Urška Hrovat dosegale sanjske uspehe. Čeprav so bile na belih strminah tekmice, so bile zasebno dobre prijateljice, ki so tesno povezane še danes, ko so že zdavnaj športno upokojene. Ostale so v stikih in so vesele vsake priložnosti, ko se lahko srečajo in obujajo spomine na stare čase ter kujejo načrte za nove.

Nedavno je bil razlog za druženje Urškin vstop v žlahtni klub abrahamovcev. Druženje se je hitro zavleklo, med drugim je dekletom zaupala, kako je po petdesetem, Špela, ki je okrogli jubilej praznovala marca lani, Katjo in Alenko to še čaka. Štajerka bo v šesto desetletje vstopila naslednje leto, Alenka še leto pozneje. In če bi pogledali dekleta, jim nihče ne bi prisodil let – vse so v odlični kondiciji, mladostne, polne energije in idej za naprej.