Taoizem: Vaja medved (Suzy)

Medved je zelo močan, vendar se rad igra, dobro je, počiva, hlača sem ter tja brez hitenja; je dokaj len in niti najmanj agresiven. Medved v taoistični praksi predstavlja ljudi, ki so dosegli visoko raven fizičnega in materialnega udobja – npr. pomembni poslovneži za velikimi pisalnimi mizami.

Vajo medved priporočajo za stimulacijo miselnih procesov, saj pospešuje sposobnost razmišljanja in odločanja. Medvedi so povezani z elementom zemlje, tako vaja vpliva na nastajanje encimov v vranici in trebušni slinavki, tudi na želodčne mišice. Priporočajo jo pri slabi prebavi, hiperglikemiji, hipoglikemiji, diabetesu. Medvedova moč postane vidna, ko se zravna in hodi po zadnjih nogah. V tem položaju se vidi njegov izbočeni trebuh, ki preprečuje, da bi se pri hoji povsem zravnal. Stojimo vzravnano in mirno. Nekajkrat globoko vdihnemo in si predstavljamo, da smo medved. Noge naj postanejo trde, izbočimo trebuh, roke prosto visijo pred nami, stopamo počasi naprej.

Občutimo gibanje trebuha in stimulacijo v predelu vranice in slinavke. Hodimo, dokler vztrajamo v podobi medveda, in ponovimo tolikokrat, kot se nam zdi prav.