Tako velikih prireditev doslej še ni vodil, kot jo je zdaj (Suzy)

Vodenje tradicionalnega dobrodelnega Miklavževega koncerta so letos zaupali simpatičnemu igralcu in voditelju Niku Škrlecu in poleg njega postavili še brhko Ulo Furlan.

»Z vodenjem tako velikih prireditev doslej (še) nisem imel izkušenj, sem bil pa zelo vesel, da sem bil lahko zraven. Za menoj je stalo velikansko število ljudi – več kot dvesto članov simfoničnega orkestra in glasbenikov. Z Ulo sva prvič sodelovala kot voditelja in se dobro ujela, saj se poznava že iz filma Nekaj sladkega, v katerem sva oba igrala,« je povedal Nik, ki je moral ob tej priložnosti obleči elegantno moško obleko, v kateri se je takoj dobro počutil.

Nik se veseli silvestrovega, ki ga bo kočno lahko preživel z ženo Leno. FOTO: Mediaspeed​

Voditelja sta pomagala ljudem odpirati denarnice in zbirati denar za dober namen. Sicer je igralec zagovornik mirnih praznikov.

»Pozoren sem, da me ne odnese v megalomanstvo, prisegam na skromnejša darila in se trudim, da se doma obdarujemo bolj duhovno kot materialno,« pravi mladenič, ki ga do konca leta čaka še veliko nastopov. Zelo pa se veseli silvestrovanja, saj bosta z ženo Leno prvič po dolgih letih oba prosta. Letos namreč nobeden od njiju ne nastopa.