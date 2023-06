Srečna Naomi Watts: mala poroka s šopkom iz trgovine (Suzy)

Prav potihoma in brez pompa se je pretekli konec tedna poročila Naomi Watts. Igralka, ki jo poznamo iz filmov Mulholland Drive, Krog, 21 gramov in Diana, je po skoraj šestih letih sreče večno zvestobo obljubila kolegu Billyju Crudupu, ki ga je spoznala na snemanju Netflixove nadaljevanke Gypsy. Štiriinpetdesetletna Avstralka je za obred na manhattanskem sodišču oblekla čudovito obleko Oscarja de la Rente z neštetimi lokvanji, za katero je odštela skoraj pet tisoč evrov, šopek za veliki dogodek pa je kupila kar v lokalni delikatesni trgovini. Iskrene čestitke ji je izrekel tudi njen nekdanji dolgoletni partner Liev Schriber, s katerim ima šestnajstletnega Sasho in štirinajstletnega Kaia. Billy je imel dolgo precej neprijeten sloves, ko je zaradi soigralke Claire Danes leta 2003 zapustil Mary-Louise Parker, ko je bila sedem mesecev noseča. Zdaj je vse slabo pozabljeno, Billy pa je ponosen oče sina Williamu. Pomembna je le ljubezen.

Naomi so paparaci v čudoviti obleki in s prelepo diamantno ogrlico ujeli pred sodiščem.