Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko se dnevi polnijo s toplino poletnih večerov, nas življenje vabi, da se za trenutek ustavimo in poglobimo v čarobnost, ki nas obdaja. V tem času je tudi naše srce poklicano, da se odpre in sprejme darove, ki nam jih ponuja življenje. To je trenutek, ko lahko s polnimi pljuči vdihnemo čar ljubezni in se prepustimo njenemu toku. Življenje, tako kot ljubezen, je nenehno spreminjajoči se ples, pri katerem se srečujejo nežnost in strast, radost in bolečina. Prav v tem plesu se skrivajo najgloblje resnice naše biti.

Ta čas, ki nam je podarjen, je idealen za poglabljanje ljubezenskih vezi, za izkazovanje naklonjenosti, ki jo morda premalokrat izrazimo. Naj besede 'ljubim te' odmevajo v naših srcih in se prelijejo v naša dejanja. V vsakem pogledu, vsakem dotiku se skriva moč, ki lahko prebudi ljubezen ali jo poglobi. Naj bodo naši pogledi daljši, naši dotiki nežnejši, kajti prav v teh malenkostih se skriva esenca ljubezni, ki nas povezuje z drugimi in z nami samimi.

To je čas, ko lahko ponovno odkrijemo vrednost preprostih trenutkov, ko je dovolj le biti prisoten, ko besede postanejo odveč in srce govori. V odnosu do življenja in ljubezni je pomembno, da si dovolimo čutiti globoko in popolnoma. Strahovi in dvomi, ki jih morda nosimo v sebi, so le odmevi preteklosti, ki jih je treba nežno izpustiti.

Ko se odpremo ljubezni, se odpremo tudi življenju samemu, z vsem, kar prinaša. Ta čas nas vabi, da prenehamo bežati pred tistim, kar nas straši, in se pogumno soočimo s svojimi čustvi. Ljubezen, ki jo izkažemo, se vrne v neštetih oblikah – v nasmehih, toplih pogledih, občutku, da smo povezani z nekom, ki nas razume in sprejema take, kot smo.

Vsak trenutek, ki ga preživimo v izkazovanju naklonjenosti, je trenutek, ki se bo vtisnil v naš spomin kot dragocenost. V tem času, ko so srca bolj odprta, imamo priložnost, da zgradimo mostove, ki bodo trajali, odpustimo, pozdravimo rane in se povežemo na globlji ravni.