Sporočilo ob koncu tedna …

Zaprite oči in občutite bistvo svojega bitja. Čas je zdaj zelo pomemben. Potrebujete ga. Vdihnite v srce in občutite čarobnost v sebi. Stojte pokončni v svoji resnici, v svojih sposobnostih in v sebi. Ne glede na to, kaj se vam dogaja, je to čas obnovljenega upanja. Poti nazaj ni več. Samo še naprej lahko greste, v novo. Zato pustite vse, kar želite za vsako ceno in to oživljate. Kako se počutite? Začutite ... Spustite ego in zaupajte. V ljubezen do sebe, v upanje, ker je vredno.

Mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost nad svojimi občutji, odzivi in zaznavami ter odločitvami, kako bomo živeli.

Ali je upanje zares tisto, ki izniči vse tegobe človeštva? Da, dragi iskalec luči. Upanje je iskra svetlobe, ki sije v vas ne glede na vse, kar izkusite ali veste o življenju, brez nje bi verjetno oveneli in umrli. Upanje je trdno prepričanje. Upanje je molitev. To pa sta dve različni stvari. Ne glede na vaša osebna prepričanja je upanje molitev, da bi vaše življenje imelo smisel. Brez upanja ste poraženi. Ko ste na težkem potovanju po podzemlju, svoji podzavesti, in ste podvrženi spremembam, se vrnete na površje z izjemnimi zakladi. A te vidite šele po vrnitvi, zato zaupajte in potujte dalje.

Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Vi ste zdaj šele na začetku svoje poti. Edini način, kako dobiti te zaklade nedotaknjene, je s popolno vero in zaupanjem v lastne zmožnosti. Zdaj je čas, da zaupate vase, v svojo moč, da lahko dosežete čarobne stvari, a pri tem ne smete dovoliti, da se ovirate z izgovori in dvomi. Močni ste, zdaj zberite še pogum in vero, da stojite v tej moči in naredite korak. Kakorkoli že, to bo čas preboja, konca in novega začetka. Čas, ki mu boste lahko rekli vstajenje. Iz vaše duhovne esence se bo razvila pot, ki bo kazala, kako in na kakšen način se lahko premaknete v svoje srce.

