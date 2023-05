Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj je pravi čas, da posadite semena namere, da ste iskreni do sebe, kje niste na pravi poti z največjimi možnostmi za svoje življenje. Včasih je zavedanje, kje je blokada ali popačenje, vse, kar je potrebno, da se lahko končno premaknete, spremenite in sinhronizirate s spiralo stvarjenja. Ne pozabite, da se sprememba zgodi v trenutku, če to dovolite! Izkoristite energijo preteklosti, ki je zdaj v sedanjosti, tukaj in zdaj.

Pred vami je čas izjemnega premika v popolnoma nove smeri in prehod v novo. Čas je za usodne odločitve in poteze.

Mrki delujejo kot energijska vrata, ki omogočajo, da vas doseže visoka frekvenca, ki vpliva na vaše življenje. Lunin mrk pomaga, da odpustite in pustite za sabo vse, kar niste več vi, vse, kar vas ne podpira na poti odkrivanja novega sebe. Odpustite. Zaprite vrata, mostovi naj se porušijo. Poti nazaj ni več. Prav, narobe, dobro, slabo ... Vi dajete vrednost in pomen vsemu, tudi dogodkom, ki se odvijajo zdaj. Ko se boste ponovno povezali s sabo, s svojo pravo naravo, se boste počutili žive. Odkrili boste nov način, kako gledati življenje. Poiščite ljubeč prostor, ki obstaja v vašem srcu, in se resnično odprite ljubezni, prijaznosti, dobrosrčnosti in odpuščanju. Šele ko se boste resnično okrepili, bosta lahko izobilje in radost, ki sta v vas, stekla v svet okoli vas. Izguba dela prostor novi realnosti. Ne upirajte se ji, ta je samo del naravnega ciklusa, tako kot so tudi spremembe. Ostanite odprti. Zdaj vidite, pa vendar ste še na poti. Kmalu boste tudi razumeli celoto. Vaša sposobnost postati, kdor v resnici ste, se zdaj lahko pokaže. Verjamete? Ne bojte se moči, ki jo občutite v sebi, saj se ta uporablja za dobro, pomoč, harmonijo in ustvarjanje. Kmalu boste doživeli spoznanje in ponovno rojstvo. Bodite v miru s sabo. Dihajte. Osredotočajte se nase. Pred vami je čas izjemnega premika v popolnoma nove smeri in prehod v novo. Čas je za usodne odločitve in poteze, povezane s spremembami, vas lahko privedejo do spoznanja, kaj je tisto, kar želi vaša duša. Sprejmite popolnoma drugačno pot, ki se odpira pred vami.