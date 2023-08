Ko je večina lovila sanje, se je skakalni šampion odpravil na posebno lokacijo (Suzy)

Zgodnje vstajanje ni ravno med najbolj priljubljenimi aktivnostmi Timija Zajca. Če je le mogoče, rad malce poleži. Ampak za najlepša doživetja je treba žrtvovati tudi kakšno uro spanca. Ne samo med sezono, ko so na sporedu dopoldanske kvalifikacije, temveč tudi pri prostočasnih podvigih. Denimo pri hribolazenju, kjer je vodilo, da se je za božanske razglede treba v gore odpraviti sredi noči. Skakalec je to upošteval in se na vrh Slovenije podal takrat, ko je večina lovila sanje. To mu je omogočilo, da se je z ekipo na Triglav povzpel, še preden je goreča krogla začela čarati nov dan. S svežo pričesko in v dobri kondiciji se je prepustil lepoti narave in se prepričal, da trud ni bil zaman, saj je sončni vzhod presegel vsa pričakovanja.