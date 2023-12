Te dni bo izdal novo različico Reke luči, ene svojih najbolj prepoznavnih pesmi iz daljnih devetdesetih let. Pesem bo izšla tudi v španskem jeziku, sicer z drugim naslovom, pa vendar. Ta čas mineva tudi skoraj natanko leto dni, odkar se je po slabih dvajsetih letih življenja na španskem Tenerifu ob afriški obali vrnil v rodno Slovenijo. Pravi, da ga obujanje stare slave za vsako ceno sicer ne zanima več, ima pa v sebi še veliko (glasbenega) zagona in tudi še nekaj neuresničenih glasbenih želja. Preverili smo, kako se je v tem času spet privadil na bivanje doma in s čim so ga najbolj zaznamova...