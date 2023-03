Samska Ines Erbus se razvaja s potovanji (FOTO)

Ines Erbus uživa svoj samski stan in se tudi brez srčnega izbranca zna pozabavati. Najraje v družbi najboljše prijateljice Nike, ki ji zaupa vse svoje skrivnosti in tegobe. Odlična rešitev za vzdrževanje čvrstih medsebojnih odnosov so pobegi v tujino. Zato se je pevka odločila za žensko popotovanje po Egiptu.

Poljub s sfingo

Domačinom se je zavrtelo v glavi, ko so zagledali postavno Slovenko, ki je prišla v deželo piramid, mumij in zibelke civilizacije s prav posebnim modnim dodatkom. Na pot se je podala z lasmi, spletnimi v kitke, in zbujala pozornost na vsakem koraku.

Ogledi znamenitosti, vožnja s štirikolesnikom po puščavi, namakanje v Rdečem morju in zasluženi počitek so bili dobra naložba vase, saj se je po slabi ljubezenski izkušnji odločila, da bo odslej na prvo mesto postavila sebe. Mi jo pri tem podpiramo.