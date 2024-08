Prve počitnice v troje (Suzy)

Na prvi pogled se zdi, da pred nami stojita dva zaljubljenca, ki se hladita v osvežujočem blejskem jezeru. V resnici so na fotografiji trije, saj pod srcem harfistke Julije Kores že utripa novo življenje. Nosečniško poletje je za zakonca nekaj posebnega, ker sta precej neučakana. Le kdo ne bi bil, ko te vsakdo sprašuje, kdaj imaš rok poroda! V resnici njuni bližnji komaj čakajo začetek oktobra, ko bodo končno spoznali tako zelo pričakovano dete. Zadnji mesec bo najbolj aktiven, čeprav imata s Timom že skoraj vse pripravljeno. Kori, kot kličemo vsestransko angažiranega glasbenika, še ne more povsem dojeti, da bo kmalu postal očka oziroma ata, da bomo zadovoljili štajerskemu narečju. Jesen in zima bosta vsekakor pestra, prazniki pa bodo dobili povsem drugačen pomen.