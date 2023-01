Princeska se je rodila doma

Maneken, podjetnik in vsestranski športnik Alen Kobilica je pri 52 letih znova postal očka. Veselo novico je delil na družabnih omrežjih in oznanil, da se jim je nova članica, hči, ki sta jo s partnerko Majo Prašnikar poimenovala Inti, pridružila v največjem snežnem metežu in se ji ni prav nič mudilo.

Družinici se je pridružila Inti, ki se je, tako kot njen starejši bratec Val, rodila doma.

»Lepo, zanesljivo, a v svojem tempu, kot se za princeske tudi spodobi,« je med drugim zapisal Alen in dodal, da se je Inti rodila doma, tako kot njen starejši bratec Val, ki bo letos dopolnil tri leta. Nekdanji vrhunski maneken se je v prvem zapisu ob rojstvu hčerke še malce pošalil in dal vsem vedeti, kako skrben in zaščitniški oče bo.