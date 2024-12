Prazniki pri Luki Dončiću: Vse že diši po piškotih (Suzy)

Odkar imata košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes otroka, so njuni prazniki povsem drugačni. Luka je sicer znan kot velik dobrodelnež, ki vsako leto v prazničnem času poskrbi za nasmeh in dobro voljo številnih otrok v ZDA in rodni Sloveniji, ne skopari niti, ko ob koncu leta z zanimivi darili obdaruje soigralce iz Dallasa.

Kljub vrtoglavim zneskom, ki jih prejema na račun, se eden najboljših košarkarjev na svetu dobro zaveda, da denar ne more kupiti sreče in da je najpomembnejši čas, ki ga namenimo najdražjim. Mlada očka in mamica na družabnih omrežjih ne delita veliko iz zasebnega življenja, a tu in tam nas vseeno podražita s kakšno simpatično fotografijo.

Anamaria je v teh dneh razkrila, da pri njih doma že diši po piškotih, ki sta jih spekli z enoletno Gabrielo, s katero sta se ob tem odlično zabavali.