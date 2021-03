Poljub, ki ne pomeni ničesar

Takole je poljubila soigralca Adama Driverja.

V javnost so pricurljale fotografije, kako v čolnu, ki se pelje po romantičnem italijanskem jezeru Como, poljublja igralca. Poljub se je zgodil ob premoru med snemanjem filma House of Gucci, ki ga režirain pred drugimi člani ekipe, kljub temu pa je v javnosti završalo.A kot je medijem kmalu zatem razkril neimenovani vir, je Lady Gaga še vedno zelo zaljubljena v, postavnega, čednega poslovneža, s katerim si po besedah vira želi ustvariti družino. »Gaga si nekoč želi imeti otroke, svojo prihodnost pa vidi z Michaelom,« trdi. Zvezdnica je tudi sama pred časom v enem od intervjujev dejala, da se veseli trenutka, ko bo postala mama, in da si želi tudi poroke, o Michaelu pa je že februarja lani dejala, da je ljubezen njenega življenja.Resnih načrtov za sprehod pred oltar in ustvarjanje družine naj 34-letnica sicer trenutno še ne bi imela, saj ima preveč dela s cvetočo kariero. Z vlogo v filmu o italijanski modni hiši Gucci ob bleščeči glasbeni karieri nadaljuje pohod med filmske zvezde.