Občudovana Lara Komar: Nevesta kot iz sanj (Suzy)

Spet je zablestela naša tržaška igralka Lara Komar. Tokrat v vlogi neveste, ki je navzoče pustila brez besed. Med snemanjem priljubljene italijanske serije nacionalne televizije Rai so ji celo soigralci priznali, da je edinstvena. »Bila si prav sanjska. Tvoj lik je bil žarek svetlobe, ki je z veliko preprostostjo posredoval več kot le nekaj pozitivnih sporočil,« so jo pobožali z besedami.

Italijanski igralski zvezdniki so osupli nad njenim talentom. Foto: Massimo Poggio

Nekateri kolegi so se od nje tudi poslovili v upanju, da bodo še kdaj dobili priložnost igrati z njo. Zahvalili so se ji za čudovito vzdušje, ki ga je znala ustvarjati. Njena prepričljiva igra zaljubljene Glorie Moreau, delčki so povzeti tudi po romanu Émila Zolaja, je presunila tudi gledalce. Ti ji zavzeto pišejo, kako navdušeni so in da serija ne bo več enaka, če v njej ne bo markantne Lare.