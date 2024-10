Nov izziv za Žigo Laknerja (Suzy)

»Jesen imam zelo rad, saj je vse obarvano v različne odtenke. Moja letošnja je še posebno lepa, saj sem v tem času dobil službo,« ves vesel pove idrijski pevec Žiga Lakner. Njegov tenorski glas zelo cenijo v Operi SNG Maribor. »V tej operni hiši se počutim zelo domače. Vsi so me izjemno lepo sprejeli, kar cenim. Na delovno mesto sem se prijavil, ko sem na spletu videl razpis, opravil sem avdicijo in dobil službo.«

Za njim je že prva premiera – pel je v znameniti Donizettijevi operi Lucia di Lammermoor, februarja bo debitiral s svojo prvo vlogo v Verdijevi operi Otello kot beneški plemič Roderigo. Zaradi nove službe se ni preselil v Maribor, čeprav mu je mesto zelo všeč. Še vedno namreč ostaja angažiran na drugih področjih, kar ga zelo veseli.