Simpatična Celjanka pravi, da je ženska energija nekaj posebnega. Prav zato je najprej spodbudila projekt Glas Celjank, ki je zdaj prerasel v Glas Slovenk. V tem času, ki je za mnoge naporen in težak, je tista, ki združuje Slovenijo, spodbuja pozitivne premike in nas vabi, da se povezujemo in skupaj izoblikujemo novo resničnost. Takšno, v kakršni si želimo živeti. ... Po poklicu je komunikologinja, in čeprav trenutno dela v korporativnem svetu, je v svojem življenju raziskovala različne svetove. Prav to ji daje moč in možnost, da povezuje znanja, ki jih je nabrala na svoji poti. »Najlaže...