Nejc Šmit se veseli, kmalu bo dočakal prelomni trenutek (Suzy)

Gorenjec Nejc Šmit je zagotovo najbolj zgovoren slovenski psihoterapevt, radijski in televizijski voditelj ter stand up komik. Radovljičan je študiral psihologijo, specializacijo in stažiranje je opravil iz zakonske in družinske terapije. Njegova želja je, da bi uspel temo duševnega zdravja približati drugim. Z veseljem nastopa pred kamero, odličen je bil na TV Slovenija in v šovu Sanjski moški. Ko kamere ugasnejo, še naprej širi pozitivno energijo.

Rad je sproščen in uživa v družbi izvoljenke, s katero sta skupaj še iz srednje šole. Obožujeta namizne družabne igre, imata jih za celo omaro. Nejc pravi, da je recept za dolgoletno uspešno zvezo za vsakega posameznika drugačen. Osnova je, da je komunikacija iskrena, razen ko ga njegova draga vpraša, ali je v nečem videti lepa, tam je samo en pravilen odgovor. Kmalu se bo njuna dvojina spremenila v množino, saj pridno odštevata dneve do odhoda v porodnišnico.