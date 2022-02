Naveza med korono postala še trdnejša

Vodja in prvi glas ansambla Naveza Jure Mlinšek, ob njem so člani ansambla še Tadej Lužnik, Mitja Čeh in Iztok Halužan, nam je zaupal, da so fantje najtežje prenašali prvo koronsko leto, ker so nenadoma ostali doma, odrezani od ljudi. »Zdaj je že nekoliko lažje. Pravzaprav, če sem iskren, naše ime Naveza še nikoli ni prišlo tako do izraza kot v tem času, saj smo utrdili naše vezi in se še bolj povezali,« razkriva Jure, ki si je z ženo Sabino ustvaril lepo družino, družbo pa jima delajo trije navihančki.

Z ženo Sabino sta si ustvarila topel dom in družino s tremi otroki: Žano, Anžetom in Živo.

»Najstarejša hčerka Žana je pred kratim praznovala šesti rojstni dan, drugi je fant Anže, star tri leta in pol, pred dvema letoma pa se nam je pridružila še hčerkica Živa. S Sabino sva si od nekdaj želela imeti tri otroke in sva zelo hvaležna Bogu, da so vsi zdravi in polni energije. Ob tem moram pohvaliti ženo, ker dobro drži vajeti v svojih rokah, saj sem jaz bolj malo doma. Kot logist sem zaposlen v podjetju, ki se ukvarja s prodajo jekla, trikrat tedensko poučujem diatonično harmoniko, nedavno pa sem postal še voditelj oddaje Naj viža na VTV televiziji. Če omenim še, da imamo s fanti vsaj enkrat na teden vaje, lahko izračunate, da prostih ur skoraj nimam. Pri varstvu otrok nama z ženo pomagajo starši, ki so zlata vredni. Sicer pa od nekdaj pravim, da uspešen muzikant potrebuje podporo družine, da lahko dobro in iskreno dela. In meni je Bog namenil Sabino, ki me res podpira pri vsem, čeprav ni vedno lahko,« se razneži Jure. Pred kratkim se je tudi basistu Tadeju in njegovi Petri rodil sin Niko, harmonikar Mitja pa v maju z ženo Špelo pričakuje nov naraščaj.

»Bo še kar pestro,« pravi Jure, ki ga zelo veseli, da med mladimi in starejšimi še vedno vlada veliko zanimanja za igranje harmonike, katero celo poučuje. »Ob učenju pa se spominjam svojih glasbenih začetkov, saj je bil moj prvi inštrument frajtonarica, za katero me je navdušil že moj pokojni stari oče, ki je umrl, ko sem imel komaj dobra tri leta. Menda sem ga vedno, ko je igral, trdno držal za hlače in ga nisem spustil,« seže v spomine.

»Starši pa so že ob mojem rojstvu sklenili, da če bom pokazal vsaj malo zanimanja, mi bodo omogočili vse, da bom lahko razvil svoj glasbeni potencial. In tako je tudi bilo,« razkriva Jure, ki je otroška leta preživlja ob mlajši sestri Metki, s katero sta bila zelo povezana. Svojo prvo harmoniko je podedoval od starega očeta, njegov prvi učitelj harmonike pa je bil žal že pokojni Tine Lesjak.

Jure Mlinšek, vodja in pevec Ansambla Naveza, je tudi učitelj harmonike.

»Tako se je začela moja glasbena pot, že pri osmih letih pa sem se začel udeleževati srečanj harmonikarjev po vsej Koroški, pri 13 letih pa igrati na različnih praznovanjih, obletnicah, včasih cele noči. Igrala sva skupaj s prijateljem Dragom, ki se je žal pred kratkim poslovil. Z njim sva nastopala skupaj dobra štiri leta, potem pa sem spoznal fante, s katerimi nastopam še danes in smo ustvarili Ansambel Naveza. In upam, da bomo še dolgo razveseljevali ljudi, sploh ko se časi enkrat stabilizirajo,« se nadeja Jure Mlinšek. Pa tudi tega, da se bodo letos vrnile veselice, na katerih bodo lahko z oboževalci skupaj zapeli in zaplesali.