Miša in Ula jih skupaj upihneta 110 (Suzy)

»V ponedeljek mi je pekla palačinke. V soboto sem ji med reševanjem križanke spet splezala v naročje,« pove Ula, ki je neizmerno navezana na mamo. Z Mišo imata izdelan odnos. V neizprosnih letih odraščanja in zorenja sta ga izklesali do popolnosti. Vsaj danes trdita, da je stabilen, spoštljiv in ljubeč. »Vse ceste in poti je tudi ob torkih, petkih in nedeljah vsaj simbolično prehodila z mano. Ni bilo vedno najlažje, sploh, ko so me preganjale ognjevitosti strelca, bliskoviti impulzi in druge kdaj trmaste silovitosti,« je neposredna potomka legendarne televizijske osebnosti. Ula je mami hvalež...