Magnifico in Barbara Pešut: 40 let ljubezni

To je bila romantična obletnica. Magnifico je ženo povabil na čisto pravi 'randi'. Tako kot takrat, pred štirimi desetletji, ko se dvema najstniškima srcema še sanjalo ni, da se bosta v dvoje sprehodila skozi življenje. In kaj je bolj nostalgično ljubezenskega kakor obisk kina?! Za posladek je bila na sporedu slovenska premiera celovečerca Čuvaji formule, za katerega je Robert Pešut napisal zaključno pesem, ki sta jo odpela s Konstrakto. Besedilo govori o dveh sorodnih dušah, kakor da bi opisovalo odnos med poetom in pisateljico, med zaljubljencema iz Šiške, ki ju niti najzahtevnejši izzivi niso odtujili, kvečjemu sta danes še bolj trdno povezana, tudi v umetniškem izrazu. Njegova žena Barbara je bila navdušena nad videnim in slišanim, zato ni skoparila s komplimenti.

Za posladek sta pred odhodom v kino obiskala še vnukinjo Liano, kar je bil čudovit uvod v ljubeč in čustven večer, ki je zaradi okoliščin prilagojen, zato pa nič manj vznemirljiv in pristen, predvsem pa vselej začinjen z obema ljubo romantiko. Ta je začimba za njun odnos. In nekaj te dragocenosti bomo lahko občudovali tudi na predprazničnem koncertu, ki ga bo Magnifico letos uprizoril v okviru Kurzschlussa. Namesto tradicionalnih božičnih večerov se je namreč glasbenik odločil, da za en mesec prestavi svoje muziciranje v prestolnici. Seveda ga bo na prizorišču občudovala njegova draga, saj je še vedno do ušes zaljubljena vanj in ne nikoli zamudi priložnosti, da mu to tudi pove.