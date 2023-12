Znana Slovenka presenetila z nosečniškim trebuščkom (Suzy)

Božični šov Rebeke Dremelj je 11. decembra zaživel v vsem svojem sijaju, praznično napravljeni in odlično razpoloženi gostje pa so nekaj ur uživali v dobri jedači, pijači in glasbeno-plesnem spektaklu, ki je navdušil vse navzoče. Med znanimi obrazi smo opazili tudi stilistko in modno oblikovalko Jernejo P. Zhembrovskyy, ki je poskrbela za bleščeče kreacije, ki smo jih občudovali na odru.

Čudovita nosečnica in njen Izidor se veselita prvorojenca. FOTO: Marko Pigac

Dolgonoga lepotica je marsikoga presenetila z nosečniškim trebuščkom in tako končno tudi javno razkrila, da pod srcem nosi svojega prvega otroka. Čeprav ima predvideni datum poroda sredi januarja in počasi odšteva dneve do vznemirljivega trenutka, ko bo prvič postala mati, pa prav z ničimer ni nakazala, da bi jo nosečnost ovirala.

Čeprav je bodoča mamica v odlični telesni pripravljenosti in ji prav nič ni težko, je za njeno dobro počutje ves večer skrbel njen srčni izbranec, fizioterapevt Izidor Ivanović, ki pa že ima starševske izkušnje.