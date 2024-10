Bila sem pomirjena. Čutila sem sebe. Končno sem si dovolila, da ljubezen teče skozme. Končno sem začela ljubiti sebe. Še vedno sem ležala na tleh in zrla v tisoče zvezd, ki so mežikale nebu. Naenkrat sem začutila, kako sem mi v očeh nabirajo solze hvaležnosti. Dovolila sem, da tečejo. Hvaležna sem bila za milost, da sem lahko dojela celotno zgodbo in končno prišla do odpuščanja. Dolgo sem ležala in si dovolila, da samo sem – tu pod zvezdami, objeta s celotnim vesoljem. Dan, ki je sledil, je bil namenjen počitku in rekapitulaciji vsega, kar se je zgodilo. Občutek je bil, kot da je jaz izginil ...