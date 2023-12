Kažipot planetov: V odnosih bomo manj intenzivni, jemali jih bomo manj usodno (Suzy)

Če se odpravljate na in s silvestrovanja, vzemite v zakup prometne zastoje in zamude na letališčih.

Venera vstopi v strelca, tako bomo v odnosih manj intenzivni, jih jemali manj usodno, bolj si bomo želeli s partnerjem odkrivati nove reči in se kam odpraviti kot izživljati strasti med rjuhami. Če želite koga zapeljati, je tako le še v petek čas za to. Mars bo od četrtka v kozorogu, tako bomo ambiciozni, zagnani in pripravljeni takoj po novem letu spet začeti uresničevati svoje poslovne cilje.

Silvestrski večer bo manj zabaven, sproščen in norčav kot božični. Z Luno v devici bomo razmišljali, ali gre vse po načrtih, sebi in drugim postavljali visoke kriterije, se trudili, da bi bilo vse popolno. Lahko smo razočarani, če ne bo, prav tako nas čaka ob prehodu v novo leto ohladitev v ljubezni, kar tudi ne bo pripomoglo k veselemu razpoloženju. Ne pričakujte preveč od nikogar in se vendarle poskusite sprostiti.

Petek, 29. 12. Načrtujte strastne urice s partnerjem ali ljubimcem, saj pozneje v tednu ne boste več tako razvneti. Če ste samski, se odpravite na zabavo, kjer lahko spoznate koga, ki bo poskrbel, da ne boste osamljeni.

Sobota, 30. 12. Odpravite se na kakšno prireditev ali zabavo. Luna v levu bo želela, da se pokažete, zableščite, da vas drugi vidijo in pohvalijo. Okoli 16. ure pazite v prometu, izognite se pirotehniki. Zvečer ne ostanite doma.

Nedelja, 31. 12. Do poldneva bo Luna še v levu, naši načrti pa pompozni in visokoleteči. Nato se lahko začnejo stvari zapletati ali jih podremo sami z željo po popolnosti. Ne zanašajte se na druge in ne bodite preveč kritični!

Ponedeljek, 1. 1. Ohladitev v odnosu lahko pomeni tudi, da si bo partner zdravil mačka ali bo kako drugače na drugem bregu kot vi. Ne pustite skrbem, slabim novicam in Merkurjevim zapletom, da vas spravijo v slabo voljo.

Torek, 2. 1. Dopoldne bo več možnosti napak, nesporazumov, zamud, zapletov. Najbolje bo, da se ne lotevate ničesar pomembnega, ampak si še en dan vzamete čas za popraznični počitek. Poglejte si kak film.

Sreda, 3. 1. Luna v tehtnici nas bo usmerila na partnersko področje. Več bo romantike in harmonije in bolj bomo zadovoljni in sklepali kompromise. Posebno prijetno bo okoli 13. ure, ko povabite simpatijo na kosilo ali sprehod.