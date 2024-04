Kažipot planetov: ne začenjajte novih projektov (Suzy)

Še vedno ne začenjajte novih projektov in počakajte z nakupi. V petek se ne bo nič premaknilo z mrtve točke, veliko bo ovir in zamud. Sobota naj bo namenjena druženju, a ne pretiravajte z alkoholom in opojnimi snovmi, predvsem če vozite.

V nedeljo ne pričakujte preveč od partnerja, v ponedeljek lahko kljub preprekam veliko opravite. Torek bo prijeten, bolj samozavestni in odločni bomo. Sreda bo stresna predvsem v večernih urah, paziti moramo na cesti in pri rokovanju z nevarnimi snovmi. V četrtek nam bodo šle stvari dobro od rok, čeprav še ni čas za nove začetke.

Ker se bližamo konjunkciji Jupitra in Urana, prihajajo spodbudni finančni preobrati, nove potovalne priložnosti, uspeh na sodišču, nova znanstvena odkritja. Poglejte, kateri hiši v vašem horoskopu se začneta s strelcem in vodnarjem ter kje se dovrši konjunkcija. Tam vas lahko nekaj prijetno preseneti.

Petek, 12. 4. Ovire, zamude, blokade, saj Luna kvadrira že odzvanjajočo konjunkcijo Marsa in Saturna. Predvsem v popoldanskih urah bomo čutili, da na nas nekaj pritiska in nam jemlje veselje. Predihajte občutek, minilo bo.

Sobota, 13. 4. Željni bomo druženja, zabave, dogajanja, saj bo Luna do večera še v dvojčkih. Odpravite se na izlet, tržnico, kakšno prireditev … Okoli 17. ure je večja možnost napak, nesporazumov, kaosa. Ostanite trezni!

Nedelja, 14. 4. Luna bo v raku, želeli si bomo preživljati čas z družino, domačimi, tistimi, ki so nam najbližje. Čas je odličen za piknik. Od partnerja sicer ne pričakujte preveč, saj bodo prevelika pričakovanja prinesla razočaranje.

Ponedeljek, 15. 4. Naleteli boste na nekaj ovir, komunikacijskih šumov in zapletov, a če kljub temu vztrajate na zastavljeni poti, lahko dopoldne veliko opravite. Nove ideje bodo skrajšale pot do cilja in prinašale dobre rešitve.

Torek, 16. 4. Luna bo ves dan v ognjenem levu, tako bomo odločni in samozavestni. Postavite se zase, pokažite svoje talente in ustvarjalnost. Zvečer ne ostajajte doma, lepo se uredite in se odpravite na kako prireditev.

Tja do 17. ure bo dan razmeroma prijeten tako v ljubezni kot sicer, pozne večerne ure pa bodo močno stresne. Bodite previdni na cesti, izognite se finančnim tveganjem, v odnosih ohranite trezno glavo …