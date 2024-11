Kako pomembno je pisanje na roke? (Suzy)

Če pomislite na to, kako živite, in se vprašate, koliko še pišete na roke, kakšen bi bil vaš odgovor? Dejstvo je, da zaradi digitalizacije pišemo na roke manj, kot smo nekoč. Zato se mi zdi pomembno spomniti na prednosti pisanja na roke. In morda vas s podatki spodbudim, da začnete spet (več) pisati na roke. Z vami bi rada delila pet idej, zakaj je pomembno pisanje na roke in da ga ohranjamo.

Ko nekaj zapišemo na roko, aktiviramo dodatne nevronske poti in vključimo RAS, ki pomaga filtrirati pomembne informacije. Tako sami ustvarimo priložnost, da napisane cilje izpolnimo.

1. Izboljša spomin in dobro vpliva na učenje.

Pisanje na roke povečuje aktivnost v možganih, kar pomaga k boljšemu spominu in pomaga pri zahtevnejšem učenju. Ko pišemo na roke, naši možgani ustvarjajo gibalne in vizualne procese, ki podpirajo dolgotrajni spomin.

2. Poveča ustvarjalnost in izražanje.

Ko pišemo, se laže izražamo. Skozi pisanje nekateri bolje izražamo ideje, čustva in krepimo ter ohranjamo ustvarjalnost.

3. Izboljšuje koordinacijo in fino motoriko.

Pisanje razvija in utrjuje fino motoriko in koordinacijo med prsti, rokami in možgani, kar je s starostjo še pomembneje, saj tako vzdržujemo aktivne možganske povezave.

4. Pomaga pri zmanjšanju stresa in sprošča.

Pisanje na roke zahteva določeno mero umirjenosti in osredotočenosti. Lahko deluje kot oblika meditacije, ki zmanjšuje stres. Pisanje ciljev, vsega, kar smo naredili zase, ali dnevnika hvaležnosti, pozitivno vpliva na naše telo.

5. Preprečuje nekatere kognitivne težave.

Raziskave kažejo, da pisanje na roke, posebno v starosti, zmanjšuje tveganje za kognitivne težave, kot je npr. demenca.

Tanja Želj Zupančič

Pri pisanju na roke obstaja še en zanimiv odziv. Gre za tako imenovani RAS-sistem. RAS (retikularni aktivacijski sistem) je del možganskega debla, ki deluje kot filter informacij in odloča, katere informacije pridejo v našo zavest. RAS igra ključno vlogo pri pozornosti, osredotočenosti in budnosti, saj obdeluje okoliščine, ki so pomembne za naš obstanek. Ta sistem pomaga določiti, na kaj se osredotočamo in kaj ignoriramo. Ključno nam lahko pomaga pri doseganju ciljev, saj tisto, kar zapišemo, naši možgani jemljejo kot pomembnejše kot tisto, na kar samo mislimo.

Naši možgani torej informacije, ki jih zapišemo, obravnavajo bolj resno kot tiste, ki jih ne. Ko nekaj zapišemo na roko, aktiviramo dodatne nevronske poti in vključimo RAS, ki pomaga filtrirati pomembne informacije. Tako si sami ustvarimo priložnost, da napisane cilje izpolnimo. Pisanje namreč zahteva večji miselni napor kot le poslušanje ali gledanje, zato se možgani bolj poglobijo v zapisane vsebine, kar nam torej celo zelo koristi.

Ko sem raziskovala pisanje na roke v povezavi z gibanjem, so me ta spoznanja navdušila. To je bil tudi eden od glavnih razlogov, zakaj sem pred leti ustvarila prav poseben planer, ki spodbuja pisanje na roke. In kaj je dobra novica za vas? Da bom en planer podarila.

Sodelujete tako, da do konca novembra pošljete sporočilo na suzy@slovenskenovice.si ali na naslov Suzy, Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana. Napišite, da želite sodelovati v žrebanju za planer Gibam se zase za leto 2025 (planer je namenjen ženskam). Morda bo prav ta prelomna točka v vašem življenju, ko boste končno poskrbeli zase tako, kot si telo zasluži.