Jernej Kuntner v ŠOKkastu: v studio je prinesel magičen predmet (Suzy)

Gost novega ŠOKkasta je igralec Jernej Kuntner. Sprva je želel postati biolog, vendar je imelo življenje zanj drugačne načrte. Po služenju vojaškega roka se je prijavil na sprejemne izpite na AGRFT. Uspešno jih je prestal, vse ostalo je zgodovina. V tem času je razvil številne like, ki so postali ponarodeli v vseh generacijah. Od Pšemeka Kovača do Franca Merkatorija. »Ljudje so mi vedno rekli, da sem ustvarjalec likov. V vsakem izmed njih je kanček Jerneja,« je priznal, saj so vsi delček mozaika, ki sestavlja njegovo uspešno igralsko kariero. Jernej je tudi sinhronizator risank, režiser, pisatelj in ljubitelj zgodovine.

Družina je zanj sveta in njegovo zatočišče. Nedavno je praznoval 30. obletnico poroke. »S pogovorom in sočutjem greva čez vse ovire,« je povedal.

Jernej Kuntner z brtinom je gost v novem ŠOKkastu, ki bo objavljen 4. novembra, na www.slovenskenovice.si.

S seboj je prinesel tudi magično palico, ki jo je ustvaril oblikovalec Oskar Kogoj. Gre za brtin, ki se ga lahko dotika samo Jernej in včasih z njim pomaga tudi našim vrhunskim kolesarjem. Kako se tega loti in zakaj je ta predmet magičen, pa prisluhnite v novi epizodi ŠOKkasta, ki bo objavljena 4. novembra, na www.slovenskenovice.si.