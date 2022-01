Jasna Žaler Culiberg: Najlepše darilo otrokom je srečna družina

Odraščala je v skromnem okolju z očetom avtomehanikom in mamo kozmetičarko. Njun trud in delo z lastnimi rokami sta jo za vedno zaznamovala, pravi Jasna. »To mi je dalo dvoje: strah in voljo, usodno kombinacijo, s katero se še vedno borim. Volja je že dobra, strah pa je grozen. Doma sem se naučila, kaj pomenijo borba, delo in kdaj tudi česa 'ne imeti'. Nikoli nismo imeli premalo, ne pa tudi preveč. Oče je pozneje, ko so propadala številna podjetja, izgubil službo in se podal v gradnjo salona za mamino delo doma, kar je odlično izvedel in brez njegovega znanja in spretnosti si za...