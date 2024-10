In memoriam Igor Misdaris (Suzy)

Minulo nedeljo je v mirno popoldne nepričakovano udarila žalostna novica, da je nenadno umrl pevec in vodja skupine Šukar Igor Misdaris. Novico so kmalu potrdili njegovi glasbeni prijatelji, ki so zapisali: »Dragi Igor, v mir in tišino nedeljskega popoldneva je boleče zarezala vest, da si odšel. Ne samo do Kopra, kamor si se tako zelo rad z naših vaj in koncertov vračal domov, in ne samo do hrvaškega morja, kjer so bile tvoje korenine in kjer si iskal svoj mir. Odšel si za vedno. Tvoje roke ne bodo več izvabljale divjih ritmov iz tvoje bugarie, za vedno je utihnil tvoj prodorni glas, ki je polnil dvorane. Ne moremo še povsem dojeti. Še manj razumeti. Kjerkoli že zdaj si, ostajaš v naših srcih. Z nami. Tvoje veliko srce, baro ilo te je izdalo ...«

Seveda so nemudoma sledili številni odzivi ljudi, ki se jih je markantni mož globokega pogleda, goste črne brade in dolgih, temnih las dotaknil s svojo energijo, glasbo, gromkim glasom in predvsem izjemno pronicljivim umom, ki sta ga odlikovala izjemen smisel za humor in edinstven sarkazem. Igor je hote ali nehote vedno pritegnil pozornost. Spregledati ga preprosto nisi mogel.

S skupino Šukar so izdali šest albumov, zadnjega leta 2020.

Veliko o njem povedo naslednje besede izpred nekaj let v pogovoru za naš medij: »Ob snemanju četrtega albuma smo si zadali posneti precej težak slovaški komad. Ker nam ni šlo, smo iskali pevko za spremljavo. Producent je rekel, da pozna eno dobro. Prišla je bleda, pošišana na 'hentai' – Jadranka Juras. Odpela je tako dobro, da je ostala kar glavni vokal. Od takrat je naša redna gostja. Ona vegetarijanka, mi mesoljubci. Ona čistunka, mi stari pokvarjenci. Najbolj je z nami seveda uživala na turneji na Japonskem,« se je smejal. Na vest o njegovem odhodu se je seveda odzvala tudi ona. Takole je zapisala: » Igor, tole pa boli in nima smisla. Varno pluj in hvala ti za vse.«

Znal je uživati življenje, tako je, ne glede na vse, najbolj prav. Zadnji album, ki ga je leta 2020 izdal s svojimi Šukarji, nosi naslov Baro ilo, v prevodu – veliko srce. Za prepoznavnost romske glasbe v Sloveniji so naredili izjemno veliko. Posebnih ritmov in melodike, ki krasijo romsko muziko, so se navzeli številni ljubitelji tradicionalne glasbe. Še ta mesec bi morali v Izoli nastopiti z Zoranom Predinom, tako ga bodo namesto tega prav danes, v petek, 4. oktobra, pospremili k večnemu počitku. Umrl je v 61. letu starosti in za seboj pustil ženo Rymmo ter otroke, ki so se mu rodili v njuni in njegovi prejšnji zvezi. Postal je tudi že dedek. Zadnja leta je živel v Kopru, njegove korenine segajo na Hrvaško. Zato bo pokopan ob morju, v idiličnem Ližnjanu pri Medulinu. Dragi Igor, hvala za vse, kar si nam dal, in počivaj v miru.

