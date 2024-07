Gušti s hčerko na oder (Suzy)

Jabolka res ne padejo daleč od drevesa, naj jih bo še toliko! Miha Guštin Gušti pridno promovira koncert, ki se bo septembra odvijal v Križankah ob njegovi štiridesetletnici glasbenega udejstvovanja. V sklopu promocije je v Reformator Pubu zaigral pred občinstvom in na oder povabil najmlajšo članico svoje družine, Majo, ki je pred časom izrazila željo po učenju kitare. Deklica je v majici bratove skupine Joker Out suvereno vzela kitaro v roke in z očetom zaigrala enega največjih hitov, kar jih je ustvaril, Nisem več s tabo, ki ga je igral z Big Foot Mamo.

Gušti ni mogel skrivati ponosa. Foto: osebni arhiv/facebook

»Med občinstvom jo je spremljal starejši brat Kris, Maks je držal kamero in vse posnel, Chantal pa je v senčki pila aperol in imela pod nadzorom celotno dinastijo Guštin,« je ponosno zapisal glasbenik. »Devetnajstega septembra bo lahko punca v Križankah od blizu spremljala, kako to delajo starejši fantje. Kajti nikoli ne veš, mladine ne smemo podcenjevati!« je še dodal ponosni očka treh otrok, ki so vsi več kot očitno močno ustvarjalno nadarjeni.