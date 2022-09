RETNOGRADNI MERKUR

Čas bo za urejanje neurejenega

Devetega septembra se v retrogradno gibanje obrne Merkur. To bo njegov tretji obrat, ki bo trajal vse do 2. oktobra. Merkur bo vstopil v retrogradno fazo v zračnem znamenju tehtnice in se ob jesenskem enakonočju, 23. septembra, vrnil v zemeljsko znamenje device. V tem času bodo v ospredju teme, povezane z odnosi, in povezovanje.