Boris Cavazza in Milena Zupančič sta popoln par!

»Bilo je res sanjsko! Ko sem iskal igralca za videospot svoje najnovejše pesmi Glas srca, si nisem niti v najdrznejših sanjah upal pomisliti, da bosta legendi, kot sta Boris Cavazza in Milena Zupančič, pristala na mojo prošnjo.

Ne samo da sta me uslišala, temveč sta tako prepričljivo odigrala zaljubljeni par, da so se vsem članom ekipe orosile oči,« ponosno pove Omar Naber, ki je tokrat prvič zapel z lepo Sašo Lešnjek, ženo svojega dobrega prijatelja Alexa Volaska. Boris je že nastopil v enem od Omarjevih videospotov, in ko ga je vprašal, ali bi bil pripravljen to ponoviti, mu je odvrnil: 'Zate ja, a za nikogar drugega.'

»Kar kocine so mi šle pokonci. Mileno pa sem spoznal prek dobre prijateljice Maše, ki je njena hčerka. Kar nekajkrat smo se dobili na kavi, hkrati pa Milena pozna tudi mojo mamo. Svet je res majhen! Njuno sodelovanje v spotu je zame tudi potrditev. Če si taki ljudje vzamejo čas zame, pomeni, da delam prave stvari.«