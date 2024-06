Blažka Müller je že desetletja ena najsvetlejših zvezd na slovenskem medijskem nebu. Ker jo že od mladih nog zanima kup stvari, se jim srčno posveča, naj gre za gledališče, televizijo, tuje jezike, vodenje, potovanja … Po opravljenem doktoratu je na Filozofski fakulteti oblikovala program študija portugalskega jezika, ki ji je nadvse ljub, v njem veliko piše in prevaja. In ker so njeni dnevi čisto zapolnjeni, si seveda zaželi odmika in sprostitve. Vse to najde v svoji hiški v neokrnjeni naravi na Gorenjskem, ki jo je ustvarila po svojih željah. Tam mestno dekle in gospa profesorica postane zas...